الفتح المغربي يساعد الأهلي في تخطي عقبة الوداد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، لخوض مباراة من العيار الثقيل عندما يواجه الوداد البيضاوي المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.









ونجح مسؤولو النادي الأهلي، في الحصول على فيديو لمباراة الوداد الأخيرة بالدوري أمام الفتح الرباطي، من أجل مساعدة الجهاز الفني، في دراسة الثغرات في الفريق المنافس.









وكان الوداد المغربي، خاص أخر مبارياته في البطولة المغربية أمام الفتح الرباطي، وفاز بشق الأنفس بهدفين مقابل هدف وحيد، إلا أنه خسر لقب البطولة في أخر الدقائق، بعد نجاح الرجاء في الفوز على الجيش الملكي، بهدفين مقابل هدف.









ومن المقرر أن يقوم الجهاز الفني، بمتابعة الفيديو الخاص بمباراة الوداد والفتح، من أجل الوقوف على نقاط القوة والضغف، خاصةً أن المباراة شهدت مشاركة كل القوة الضاربة للفريق المغربي، أملاً في حسم اللقب.









وتغادر بعثة الفريق الأول إلى المغرب عصر غدٍ الثلاثاء على متن طائرة خاصة، من أجل مواجهة الوداد يوم السبت المقبل على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.



