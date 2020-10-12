اعترافات عصابة سرقة رواد البنوك بالنزهة

Advertisements

اعترفا عاطلين أمام نيابة النزهة الجزئية اليوم الاثنين، بقيامهم بسرقة مبلغ مالي قدره 20 ألف جنيه من مواطن.



وأضافوا أنهم ينتظرون ضحايهم عند خروجهم من أحد البنوك بمنطقة النزهة ثم يقومون بسرقتهم بأسلوب المغافلة.



وأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وطالبت المباحث بالصحيفة الجنائية لديهم.



وأمكن التوصل إلى المجنى عليه وباستدعائه تعرف على المتهمين واتهمهما بالسرقة وقرر بأنه لم يكن قد أبلغ عن الواقعة وأنه كان في سبيله للإبلاغ.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بدائرة القسم لمتابعة الحالة الأمنية اشتبهت في سيارة يستقلها شخصان، بالفحص تبين أنهما عاطلان وبحوزتهما مبلغ مالى مجهول المصدر.





بمناقشتهما اعترفا بسرقة المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من أحد الأشخاص.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.