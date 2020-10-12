تدريب وفد من ممثلي البرنامج الرئاسي على القيادة في القطاعات الإدارية





وقامت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، بشرح دورة العمل داخل المنطقة الجنوبية، خاصة المركز التكنولوجى و إدارة خدمة المواطنين والبوابة الإلكترونية وكيفية التعامل مع الأزمات بالإضافة إلى التعريف بحدود المنطقة الجنوبية وأهم المشروعات الاستثمارية بها.





كما قام وفد المتدربين بزيارة أحياء المعادى والمعصرة وطرة للتعرف على كيفية العمل بالأحياء خاصة الإدارات الهندسية ووسائل تقديم أفضل خدمة للمواطنين.





وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن جميع إمكانيات المحافظة ستكون متاحة لهم خلال فترة التدريب على مدار شهر أكتوبر، وذلك من خلال برنامج تدريبي مكثف قامت المحافظة بإعداده لهم، وسيتم تنفيذه تحت إشراف نواب المحافظ ليمكنهم من خلاله التعرف عن قرب على طريقة عمل الجهاز الإداري وجميع العمليات والإجراءات التي تتم داخل المحافظة سواء داخل الديوان العام أو الأحياء أومديريات الخدمات.

قام وفد من ممثلى البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة والمنفذ على مستوى محافظات الجمهورية في إطار التعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب، بقضاء يوم من التدريب العملي والمعايشة الميدانية لكافة القطاعات الإدارية والخدمية بالمنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة.