5 أرقام مهمة عن انتخابات مجلس النواب.. تعرف عليها

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 01:20 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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كشفت البيانات المعلنة من قبل الهيئة العليا للانتخابات عن عدد من الأرقام الهامة بشأن انتخابات مجلس النواب التي تشهدها البلاد خلال الأيام المقبلة.

وتجرى عملية الانتخابات في المرحلة الأولى في الخارج أيام 21 و22 و23 أكتوبر، وفي الداخل يومى 24 و25 أكتوبر، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر في الداخل.

وتقام انتخابات المرحلة الثانية من مجلس النواب 2020 في الخارج أيام 4 و5 و6 نوفمبر، وفي الداخل تقام يومى 7 و8 نوفمبر، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر في الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر في الداخل.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الأرقام عن انتخابات مجلس النواب المنتظر انطلاقها خلال الفترة المقبلة:

- 3965 مرشحا يخضون الانتخابات البرلمانية على نظام الفردي وذلك بعد أن أعلن 67 مرشحا انسحابهم من السباق الانتخابى مبكرا وتقدموا بتنازلات لمرشحين آخرين في دوائرهم الانتخابية.

- تقسم جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، على أن يخصص لدائرتين منهما عدد (42) مقعدًا لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (100) مقعدًا لكل منها.
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- يشكل مجلس النواب من 568 عضوًا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين 5%َ من الأعضاء.

- يتم انتخاب 284 عضوا من 143 دائرة فردية، وانتخاب 284 عضوا بنظام القوائم.

- يبلغ عدد المقيدين في جداول الانتخابات ويحق لهم التصويت في مصر حوالي 62 مليونا و940 ألفا و165 ناخبا، وذلك طبقًا للأرقام الصادرة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

يذكر أن مركز الدراسات والبحوث القضائية ب مجلس الدولة، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات ؛ غدًا الثلاثاء، يعقد ورشة عمل حول إشراف القضاة على الانتخابات البرلمانية المقبلة، ولمناقشة أهم الإجراءات والقواعد المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات للإشراف علي العملية الانتخابية.


من المقرر أن تنعقد ورشة العمل بفندق الماسة بمدينة نصر، بحضور رئيس مجلس الدولة ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وأعضاء المجلس الخاص ب مجلس الدولة، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، والأمين العام ل مجلس الدولة، ولفيف من شيوخ قضاة المجلس، وبحضور أكثر من 350 من قضاة وأعضاء المجلس.

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