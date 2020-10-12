قطع الكهرباء عن 5 مناطق سكنية لصيانة المغذيات ببني سويف

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أعلن قطاع الكهرباء ببنى سويف، اليوم الاثنين، أنه تقرر فصل التيار بداية من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا يوم الأربعاء المقبل 14 أكتوبر الجاري عن 5 مناطق سكنية هي: "الصالون الأخضر، شارع أحمد عرابي، والسنترال، مستشفى الهلال، مستشفى الزهراء" بمدينة بني سويف، وذلك لإجراء صيانة لمغذيً الإسعاف والتليفونات.



ويتقدم قطاع الكهرباء بالإعتذار للمواطنين عن فصل التيار نظرا لإجراء الصيانة اللازمة بهدف رفع كفاءة الخدمة المقدمة في هذا المرفق الحيوي.



وناشد قطاع الكهرباء، المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة إتخاذ التدابير اللازمة لتوفير إحتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة انقطاع التيار.

