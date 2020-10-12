عمر كمال يحصد درع "اليوتيوب الذهبي"

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أعرب المطرب عمر كمال عن سعادته بحصوله علي الدرع الذهبي من اليوتيوب.



حيث شارك عمر كمال صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهر عمر بالصورة ممسكاً في يديه الدرع الذهبي وعلق على الصورة قائلاً :" هذا من فضل ربي .. درع اليوتيوب الذهبي شكراً ليكم".



يذكر أن عمر كمال طرح مؤخرًا أغنية " لغبطيطا" وهي من غناء حسن شاكوش وعمر كمال من كلمات إسلام المصري، وتوزيع إسلام ساسو، وتعاون شاكوش وكمال مؤخراً معاً في العديد من الأغنيات منها "شوكولاتة سايحة جوه كيك "بونبوني ساقط في نوتيلا"، و" عود البطل "وأشهر أغنياتهم كانت" بنت الجيران".



وجائت أغنية" لغبطيتا" بعد سلسلة من الأزمات بين المطربين الشعبيين، ونقابة المهن الموسيقية، حيث تم إقافهم عن إحياء الحفلات الموسيقية، ووقف إعطائهم تصاريح بالغناء، وأيضا بعد أزمة حسن شاكوش مع نقابة الموسيقيين بعد الديو الغنائى الذى أصدره مع أحمد سعد.