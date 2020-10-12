الصين تسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 01:17 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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تباشر الصين في مدينة تشينغداو بشرق البلاد حملة فحص لأكثر من تسعة ملايين شخص في ظرف 5 أيام بعد ظهور 6 إصابات بفيروس كوفيد-19.

 

أعلنت السلطات الصحية في مدينة تشينغداو الصينية، عن تسجيل 6 إصابات بكوفيد-19، بعد حملة فحص لأكثر من تسعة ملايين شخص في ظرف 5 أيام.

 

وأوضحت السلطات الصينية، أن هذه الإصابات محلية المصدر ولم تأت من خارج البلاد مثلما يحدث في غالب الأحيان منذ سيطرة بكين على الوباء قبل أشهر باتخاذها تدابير وقائية شديدة الصرامة.

 

وبحسب روسيا اليوم، تعد هذه العملية الأكبر منذ تفشي وباء كورونا في هذا البلد نهاية العام الماضي في بلد يتوفر على إمكانيات اختبار وفحص كبيرة وفعالة وسريعة.

 

وكشفت السلطات الصحية في المدينة محل الفحص أن الإصابات الـ 6 المسجلة كان أصحابها "على اتصال بمستشفى في المدينة يعالج مرضى كوفيد-19"، حسب وكالة الأنباء الفرنسية، في انتظار التحديد الدقيق لمصدر العدوى.

 

وفي شهر يونيو الماضي، أجرت السلطات الصحية الصينية، اختبارات جماعية في جهات واسعة من العاصمة بكين، ذات الـ 20 مليون نسمة، بعد ظهور إصابات بفيروس كوفيد-19 على علاقة بإحدى أسواق المواد الغذائية.

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