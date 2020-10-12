محافظ الجيزة يترأس اجتماع اللجنة العليا للإعلانات

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 01:17 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
Advertisements
أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على ضرورة مراعاة النسق الحضاري والمظهر الجمالي كشرط اساسي لمنح تراخيص وضع الاعلانات للشركات بالطرق والمحاور خلال الفترة المقبلة.


وشدد المحافظ علي ضرورة أن تكون الاعلانات بانماط موحدة ومنظمة، واعادة تخطيط اماكن الاعلانات التي لا تنطبق عليها تلك المعايير لتتماشي مع أعمال التطوير الجاري تنفيذها بالمحافظة .

تصريحات المحافظ جاءت خلال ترأسه إجتماع اللجنة العليا للإعلانات لمتابعه الوضع الحالي شركات الاعلان المتعاقدة مع المحافظة ومدي التزامها بالمعايير الموضوعة وموقف تحصيل المستحقات المالية ومديونيات الشركات .

وخلال اللقاء منح المحافظ مهلة حتي نهاية الشهر الجاري لمديري إدارات الاعلانات لتحصيل كافة المديونيات المستحقة علي الشركات الإعلانية وفي حال عدم الإلتزام يتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع رفع وإزاله الرساله الاعلانية .

مؤكداً علي عدم السماح بالتراخي في تحصيل مستحقات الدولة و إحالة الموظفين المتقاعسين للتحقيق، مشيرآ بأن العائد المادي من الاعلانات يتم استخدامه في اعمال رفع كفاءة الطرق ودعم منظومة النظافة.

ووجه راشد بالاستعانة بمختصين في مجال الاعلانات و التنسيق الحضاري لوضع رؤية موحدة يتم تنفيذها خلال الفترة القادمة بالمحافظة علي أن يتم البدء بالمحاور المرورية الجاري تطويرها كنماذج يتم التطبيق عليها ومنها شوارع النيل والسودان ومحي الدين.

لافتآ بأن تنسيق وتنظيم شكل الإعلانات يساهم في تحسين الرؤية البصرية للمواطن المتلقي للرسالة الإعلانية وهو ما يحقق الغرض المرجو من الاعلان. 

الاجتماع الذي ترأسة المحافظ جاء بحضور الأستاذة هند عبد الحليم نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام واللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة ورؤساء الأحياء ومديري إدارات الإعلانات.

أخبار تهمك

شوبير يكشف تطورات جديدة بين الأهلي وأحمد فتحي

منذ 17 دقيقة

بسبب الأهلي.. خلاف قوي بين أحمد فتحي وبيراميدز

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يكشف حقيقة إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

الفتح المغربي يساعد الأهلي في تخطي عقبة الوداد

منذ أقل من ساعة

عاجل- قناة الأهلي تعلن جاهزية محمود كهربا لمواجهة الوداد المغربي

منذ ساعة و نصف

مصطفى فتحي يفاجئ الزمالك بطلب غريب

منذ ساعتين و 15 دقيقة

شوبير يشيد بأداء الأهلي أمام بيراميدز ويُثني على موسيماني

منذ ساعتين و 46 دقيقة

فرمان نهائي.. الأهلي يستقر على رحيل نجمه

منذ حوالي 14 ساعة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

بعد ضم بانون.. الأهلي يحسم صفقة أجنبية أخرى

منذ حوالي 14 ساعة

مستشار الرئيس: هذا هو توقيت زيادة سرعة الانترنت في مصر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- الشناوي ينتظم في مران الأهلي ويعلن جاهزيته لمواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يكشف أخر مفاوضات الأهلي مع سيرينو

منذ حوالي 3 ساعات

"لا مصالحة مع من أراد هدم مصر".. رسائل نارية لـ السيسي لدول الشر

منذ يوم

الزمالك يستعيد نجمه أمام الرجاء البيضاوي

منذ 39 دقيقة

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:36 ص

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

عاجل- قناة الأهلي تعلن جاهزية محمود كهربا لمواجهة الوداد المغربي

12:47 م

عاجل- الشناوي ينتظم في مران الأهلي ويعلن جاهزيته لمواجهة الوداد المغربي

10:33 ص

مصطفى فتحي يفاجئ الزمالك بطلب غريب

12:02 م

مستشار الرئيس: هذا هو توقيت زيادة سرعة الانترنت في مصر

08:23 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»