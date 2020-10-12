القبض على تاجر أسلحة وذخيرة بمركز ابوقرقاص بالمنيا (صور)







على الفور، تم تشكيل فريق بحث برئاسة الرائد عبد الوهاب أبوطالب، رئيس مباحث المركز، وضم النقيب مروان نصر والنقيب محمد زيدان.



وبتقنين الإجراءات، وعقب مداهمة منزله وحوش المواشي التابع للمنزل تم القبض على «أ. ك. ب»، ٢٧ عاما، عاطل ومقيم بدائرة القسم، وبحوزته سلاح نارى «رشاش» و٣ خزن الي و٣ فرد خرطوش ٢ فرد رصاص ٤٨ طلقه رصاص وكميه طلقات خرطوش وكمية من الذخيرة.



تم تحرير المحضر اللازم وأمرت النيابة بحبس المتهم والتحفظ على الأسلحة والذخيرة المضبوطة.



ألقت مباحث مركز شرطة أبوقرقاص جنوب المنيا القبض على تاجر أسلحة وذخيرة بعد مداهمة منزله بأبوقرقاص.كان اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، تلقى إخطارا من اللواء خالد عبد السلام، مدير مباحث المديرية، تفيد بتأكيد معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة أبوقرقاص قيام عاطل بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخيرة ومقيم بدائرة القسم.