سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2020

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 01:16 م
بوابة الفجر
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تباين سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين 12-10-2020 حيث سجل متوسط السعر فى البنك الأهلى المصرى عند 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وجاءت الأسعار اليوم في البنوك على النحو التالي:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
4.17  جنيه للشراء .
 4.19  جنيه للبيع.


سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
4.08  جنيه للشراء.
4.20  جنيه للبيع.


سعر الريال السعودى فى بنك مصر
4.08   جنيه للشراء.
4.20   جنيه للبيع.


سعر الريال السعودى فى بنك البركة
4.12   جنيه للشراء.
4.27  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
4.08  جنيه للشراء
4.20  جنيه للبيع.


سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
4.07   جنيه للشراء.
4.19   جنيه للبيع.


سعر الريال السعودى فى قناة السويس
4.15  جنيه للشراء.
4.20  جنيه للبيع.


سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى
 4.10  جنيه للشراء.
4.20  جنيه للبيع.




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