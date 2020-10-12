رامى جمال وزوجته يحتفلان بعيد زواجهما

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 01:11 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص المطربة ناريمان زوجة المطرب رامى جمال على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت ناريمان عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة تجمعها مع زوجها رامى جمال، وعلقت قائلة"عيد زواج سعيد ياحبيبي"، ليرد رامى قائلا"كل سنة وأنتي حبيبتي يابنت الأصول".


يذكر أن الفنان رامي جمال طرح مؤخرًا فيديو كليب أغنية "سقف"، والتي حققت نجاحا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أغنية "سقف" لـ رامي جمال، كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، توزيع موسيقي توما، مكساج وديجيتال ماستر توما، جيتار مصطفى أصلان، طبلة أحمد العيادي.

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