ملايين يهتفون في حب عمرو دياب: "كل عام وأنت الهضبة"

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 01:08 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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مازالت الاحتفالات بعيد ميلاد الهضبة عمرو دياب، قائمة حيث احتفل جمهوره العريض بالمناسبة على مواقع السوشيال ميديا يوم عيد ميلاده وحتى اليوم 12 أكتوبر.

وحرص دياب، على مشاركة احتفالات جمهوره به عبر خاصية"ستوري" على حسابه بموقع الصور "انستجرام"، وجاءت تهاني جمهوره بالدعاء له بالصحة والنجاح المستمر في مشواره الفني.

يذكر أن الهضبة احتفل أمس 11 أكتوبر بعيد ميلاده الـ59، والذي حقق نجاحا كبيرا منذ بدايته في عالم الفن وحافظ على مكانته لأكثر من ثلاثين عاما.

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