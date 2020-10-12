وفد من "التخطيط" يتابع سير عمل المراكز التكنولوجية بـ3 محافظات

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 12:55 م
بوابة الفجر
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توجه وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لزيارة محافظتي الدقهلية والأقصر ومدينة شرم الشيخ، لمتابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية.
 
وأوضحت  الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين هى أحد وسائل الحكومة الإلكترونية لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة حضارية من خلال شباك واحد يتحقق معه الهدف وهو حصول المواطن على الخدمة دون لقاء مباشر مع مؤديها فى إطار من الشفافية والنزاهة.
 
وتابعت السعيد أن العائد من تلك المراكز يتمثل في الحصول على خدمة متميزة وعاجلة لكافة انشطة الوحدات المحلية، تحقيق العدالة المطلقة بين المواطنين مع تحقيق الترابط والتكامل بين الادارات فى اداء اعمالها من خلال الشبكة المحلية إلي جانب سرعة استرجاع المعلومات مع الدقة والسرية للبيانات، ومتابعة أعمال الإدارات وتحقيق خدمة أفضل للمواطن، وكذا توفير قدره كبيرة للقيادة لسرعة اتخاذ القرار، فضلًا عن الحصول على المعلومة في التوقيت المناسب.
 
 وأوضح اللواء محمد عزي المشرف العام على مشروع تطوير المحليات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن وفد وزارة التخطيط توجه لزيارة مديري مشروعات المحليات بمدن منيه النصر، ودكرنس بمحافظة الدقهلية لتفقد سير العمل ومتابعة وحل المعوقات، واستعراض أهمية العمل على بوابة الخدمات، مشيرًا إلي أن الزيارة تضمنت الاجتماع مع السادة أعضاء لجنة الإشراف على المراكز التكنولوجية بالمحافظة والسادة مسئولي المركز التكنولوجي بمدينة نبروه وبلقاس.
 
وتابع عزي أنه تم عقد اجتماع موسع لجميع مديري الإدارات المالية بمحافظة الأقصر معلنًا الانتهاء من الاستعدادات الخاصة باعتماد إيصال الدفع الإلكتروني والتجهيز للافتتاح الرسمي بحضور وفد وزاري رفيع المستوي، وأوضح عزي أنه عملية ميكنة وتطوير مدينتي إسنا والعوامية بمحافظة الأقصر جارية وسيتم ميكنة وتطوير محافظة الأقصر بالكامل بنهاية أكتوبر عدا الديوان العام.
 
ولفت عزي إلي أن لجنة الاعتماد الالكترونى تقدمت بالشكر لرؤساء المدن ومديرى المراكز والعاملين ومشرفى المراكز التكنولوجية بشرم الشيخ و دهب وسانت كاترين وأبو زنيمة و أبو رديس والطور والسيد محمد أيمن ممثل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية علي الجهد المبذول لتحقيق نجاح التحول من نظام المنوال إلى المميكن لوسائل التحصيل.


وترأس وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اللواء محمد عزي المشرف العام على مشروع تطوير المحليات بالوزارة.

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