الإمارات تصدر أول سندات اتحادية بحلول نهاية العام الحالي

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 12:39 م
بوابة الفجر
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ذكرت صحيفة الرؤية الإماراتية نقلا عن مسؤول بوزارة المالية أن الإمارات من المرجح أن تصدر أول سندات اتحادية بحلول نهاية العام الحالي أو في الربع الأول من 2021.

وسمحت دولة الإمارات العربية المتحدة للحكومة الاتحادية بالبدء في إصدار ديون سيادية في 2018، والذي عادة ما تبيعه الإمارات منفردة.

وقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية للرؤية "هناك حاجة لإنشاء منحنى العائد بالدرهم الإماراتي وسد حاجة سوق السندات المحلية".

وقال إنه يتم إجراء مسوح عبر البنك الدولي لقياس الطلب وتقييم السوق.

ولم ترد وزارة المالية حتى الآن على طلب للتعقيب.

وكان الخوري قال العام الماضي إن الإمارات تخطط لبيع أول سندات اتحادية في 2020.

 

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