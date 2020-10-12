هبة عبد العزيز تفاجيء جمهورها بخبر حملها الجديد

Advertisements

تحرص الفنانة هبة عبد العزيز على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشرت هبة عبد العزيز عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها وظهرت خلالها ببطن منفوخة، أوضحت حملها.



ولاقت الصورة إعجاب الكثير من الجمهور، وكانت من أبرز التعليقات" مبروك يا أحلى مامي".





يذكر أن هبة عبد العزيز تستعد لعرض مسلسل "الآنسة فرح" الجزء الثانى خلال الفترة المقبلة، وهو من بطولة رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، أحمد خالد صالح، هبه عبدالعزيز، عارفة عبدالرسول، تامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندى .