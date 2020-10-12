الليلة.. أمير كرارة وبيتر ميمي ضيفا إسعاد يونس في "صاحبة السعادة"

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 12:58 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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بحل الفنان أمير كرارة والمخرج بيتر ميمي، الليلة ضيفا "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس، ويُذاع اللقاء في تمام الساعة الحادية عشر مساءً على شاشة قناة "dmc"، ومن المقرر أن يتحدثا خلال اللقاء عن كواليس مسلسله الأخير "الاختيار".


وقامت الفنانة إسعاد يونس بالترويج لتلك الحلقة من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ، حيث نشرت البرومو التشويقي للحلقة، وعلقت عليه قائلة:"مسلسل الاختيار من أقوى الأعمال اللي اتعملت السنين اللي فاتت، استنوا أمير كرارة وپيتر ميمي في حلقة خاصة جدًا يوم الإثنين الساعة 11 مساءً على Dmc.


وفي سياق آخر ، يتعاون أمير كرارة مع بيتر ميمي في مسلسل جديد يحمل اسم" عمر الناجي"، حيث بدأ تصويره منذ أيام وسط الصحراء، والعمل مكون من 8 حلقات فقط، من المقرر عرضه على منصة watch it الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.

ويُعد المسلسل التعاون السابع بين أمير كرارة والمخرج بيتر ميمي، بعدما تعاونا معًا في مسلسلي "كلبش"بأجزائه الثلاثة، و" الإختيار"، وفيملي "حرب كرموز" ، و"كازابلانكا".

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