أيمن بهجت قمر يهنئ عمرو دياب بعيد ميلاده

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حرص الكاتب أيمن بهجت قمر علي تهنئة النجم عمرو دياب بعيد ميلاده الذي حل أمس الحادي عشر من شهر أكتوبر وأكمل عامه ال 59 .



ونشر أيمن بهجت قمر صورة تجمعهما عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.



ووجه له رسالة خاصة وكتب : كل سنة وانت ديما الكبير والقدوة في الإجتهاد والإصرار علي النجاح والحفاظ علي القمة ، عيد ميلاد سعيد.



والجدير ذكره أن عمرو دياب طرح مؤخرًا أغنية "بلدنا يا حلوة"، هي أغنية وطنية مُهداه لمصر ولشعبها العريق وتهدف أيضًا للترويج السياحي، وهي من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع طارق مدكور، وتم تصويرها كفيديو كليب في شارع المُعز لدين الله بالقاهرة القديمة تحت إشراف المخرج طارق العريان.