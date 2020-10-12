أشرف عقبة: الوضع الوبائي في مصر مستقر (فيديو)

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 12:56 م
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة، إن أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا تدل على وجود حالة من الاستقرار في الوضع الوبائي بمصر، وهو ما يستلزم الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الوضع.

وأشار "عقبة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن المصريين لديهم قدر كافي من المعلومات عن طرق الإصابة، ويعملون على أتخاذ الاحتياطات المناسبة لتجنب الإصابة، لافتا إلى أن العالم يعكف على الوصول إلى لقاح ضد فيروس كورونا.

وأوضح رئيس أقسام الباطنة والمناعة، أن عدد اللقاحات التي وصلت للمرحلة الثالثة كبير، وهو ما يسمح باختيار الأفضل من حيث الأمان والفاعلية.

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 45 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97688 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 129 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 104516 حالة من ضمنهم 97688 حالة تم شفاؤها، و6052 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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