حملة نظافة ورفع إشغالات بحي جنوب المنيا بحضور متدربي البرنامج الرئاسي

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قاد الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب محافظ المنيا، حملة نظافة ورفع اشغالات بشوارع حي جنوب المدينة، بحضور متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، "وهم هيام فاروق ومحمد حسان "للحفاظ على السيولة المرورية وتحقيق الانضباط داخل شوارع المدينة، تزامنًا مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



وعلي جانب آخر، أكد اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، على انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية جميع أيام الأسبوع، بالإضافة الى أيام العطلات والاجازات الرسمية، مناشدا، المواطنين المخالفين الذين تقدموا بطلبات للتصالح بالإسراع في التوجه للمراكز التكنولوجية وسداد جدية التصالح 25 % من قيمة الرسوم المستحقة للمخالفة وتقنين أوضاعها عن طريق التصالح، ليتسنى لهم السير في باقي الاجراءات، مؤكدا أن نهاية أكتوبر هو آخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء للمواطنين، حيث يجرى استلام كافة الطلبات في المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء على مستوى المحافظة.



وأضاف أن الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، تواصل حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حيث تم إيقاف حالة مبانى بالدور التاسع بشارع الجيش بمدينة ملوى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



واستردت الوحدة المحلية لمركز ابوقرقاص 11قيراط مخصصه لبناء مدرسه بناحيه ابوغرير وتم تحويل المتعدى للنيابة العسكرية. وفي مركز مطاي، تم ازاله حالتين فى المهد بحوض بشارة منبال وسيله الغربيه وتم عمل محضر للمخالفين.

