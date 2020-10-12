بإطلالة أنيقة.. رانيا يوسف تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 12:52 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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تحرص الفنانة رانيا يوسف على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت رانيا يوسف عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، وظهرت بالصورة بإطلالة أنيقة مرتدية فستان طويل باللون الأبيض مزين بورود باللوو الذهبي ، ونسقت معه شنطة باللون الذهبي اللامع ، وتركت شعرها منسدلاً مع وضع القليل من الميكب.

وعلقت لقاء سويدان علي الصورة وكتبت : قمر يا حبيبتي.

من ناحية أخرى، شاركت "رانيا" في بطولة مسلسل "الحرامي" الذي عرض على إحدى المنصات الإلكترونية، ويتكون من 10 حلقات، بطولة رانيا يوسف، وبيومي فؤاد، وأحمد داش، وكارولين عزمي، ورنا رئيس، ومن إخراج محمد سلامة.

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