استغل عمله بالمحل.. اعترافات مثيرة لسارقي خزينة محل بداخلها 170 ألف جنيه بالدقي

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 12:49 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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كشفت تحقيقات النيابة العامة، بشمال الجيزة عن تفاصيل سقوط المتهمين لسرقتهما خزينة محل تجاري بداخلها ١٧٠ ألف جنيه بالدقي، واعترف أحد المتهمين، أنه
أنه استغل عمله بداخل المحل، وكان على علم بوجود مبالغ كبيرة بداخل الخزينة

وأفاد المتهم في اعترافاته، أنه اتفق مع شخص آخر لمساعدته في سرقتها، فقام بإصطناع نسخة من مفتاح المحل، وإتفق مع المتهم الثاني وإستغلا غلق المحل وقاما بسرقة الخزينة من داخله ثم قاما بإستدعاء سيارة عبر تطبيق إحدى الشركات.

أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، حبس المتهمين بسرقة خزينة محل بداخلها مبلغ ١٧٠ ألف جنيه، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وورد إخطار للواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من المقدم هاني الحسيني رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، بأنه حال مرور قوة أمنية برئاسة الرائد محمد وحيد معاون مباحث القسم، لمتابعة الحالة الأمنية بالشارع، تمكنوا من ضبط شخصين يحملان خزينة حديدية متوسطة الحجم ويشرعًا في وضعها داخل حقيبة سيارة ملاكي يقودها شخص آخر، وتبين أنهم (عامل بأحد المحال التجارية بدائرة القسم، عاطل "مُقيمان بمحافظة المنيا"، سائق مُقيم بمحافظة القليوبية)، وتمكنت القوات من اقتيادهم إلى ديوان القسم، بمعرفة المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة وسط الجيزة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات

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