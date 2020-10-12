نائب محافظ المنيا يجري جولة مفاجأة على مقاهي ويحرر محاضر غلق (صور )

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أجرى الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب محافظ المنيا، جولة مفاجئة على عدد من المقاهي بحي شمال المدينة، لرفع الاشغالات والمخالفات والتعدي على حرم الطريق.

جاء ذلك متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة.



حيث تم تحرير محاضر تعد على حرم الطريق لمقهيين، كما تم تحرير مخالفة اختراق ساعات حظر الغلق لمقهى، وتحرير مخالفة لمقهى وجد بها شيش مخالفه لكافة التعليمات الصادرة عن الدولة بحظر تداول الشيش بالمقاهي، وتم التحفظ على كافة المضبوطات.



وفي سياق متصل، أكد اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، على انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية جميع أيام الأسبوع، بالإضافة الى أيام العطلات والاجازات الرسمية، مناشدا، المواطنين المخالفين الذين تقدموا بطلبات للتصالح بالإسراع في التوجه للمراكز التكنولوجية وسداد جدية التصالح 25 % من قيمة الرسوم المستحقة للمخالفة وتقنين أوضاعها عن طريق التصالح، ليتسنى لهم السير في باقي الاجراءات، مؤكدا أن نهاية أكتوبر هو آخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء للمواطنين، حيث يجرى استلام كافة الطلبات في المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء على مستوى المحافظة.



وأضاف أن الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، تواصل حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حيث تم إيقاف حالة مبانى بالدور التاسع بشارع الجيش بمدينة ملوى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



واستردت الوحدة المحلية لمركز ابوقرقاص 11قيراط مخصصه لبناء مدرسه بناحيه ابوغرير وتم تحويل المتعدى للنيابة العسكرية. وفي مركز مطاي، تم ازاله حالتين فى المهد بحوض بشارة منبال وسيله الغربيه وتم عمل محضر للمخالفين.

