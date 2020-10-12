خلافات أسرية.. استمرار حبس شاب لقتله شقيقه بالعياط

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 12:48 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس شاب ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لقتله شقيقه  بمركز العياط، لخلافات أسرية بينهما.

وأفادت التحقيقات، أن المجني عليه مريض نفسي

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل مقتل شاب على يد شقيقة، بمركز العياط، أنه بسبب خلافات أسرية بينهم دفعت المتهم للاعتداء على شقيقة.

واوضحت التحقيقات، أن المتهم اعتدى على شقيقه بسلاح أبيض فسدد له عدة طعنات متفرقة بجسده.

كان تلقى مركز شرطة العياط، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص داخل مسكنه، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات بإشراف العميد أحمد الوتيدى رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، تبين أن المجنى عليه يدعى "م.ض"، تعرض لاعتداء بسلاح أبيض على يد شقيقه "ي"، بسبب خلافات بينهما، حيث سدد له عدة طعنات أنهت حياته فى الحال.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى العياط، وحرر محضر بالواقعة.

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