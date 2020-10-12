تحقيقات النيابة في العثور علي جثة أحد الاشخاص داخل شقته بالتبين

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فتحت نيابة التبين و15 مايو الجزئية اليوم الاثنين، التحقيق في العثور علي جثة شخص داخل شقة سكنية بمنطقة التبين.



وكشفت التحقيقات أنه يدعي محمد. مصطفي ويعمل محاسب وأنه كان يقيم بمفرده داخل منزله.



وتبين من التحقيقات أن المتوفي كان حسن السمعة، ولاحظ الجيران اختفائه منذ شهر وعدم خروجه من المنزل.





وأضافت التحقيقات أنه بمعاينه النيابة للجثة تبين تحليلها وتم العثور علي أدوية مهدئات نفسيه داخل منزل المتوفي.





وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بوجود جثة بأحد الشقق السكنية فى منطقة التبين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين العثور على جثة شخص داخل شقة بدائرة القسم،



وجارى فحص للوقوف على ملابسات الحادث، وتم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.