وزير التعليم يوجه رسالة جديدة لطلاب الدبلومة الأمريكية





وقال: «نرجو من اولياء امور الدبلومة الأمريكية تفهم ان الدولة حاولت ما تستطيع مساعدة الطلاب للالتحاق بالجامعات هذا العام في ظل ظروف الجائحة».



وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: سوف ندرس بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي "مستقبل هذه الامتحانات وضوابطها" للطلاب الأصغر سنا ونعلنها بعد ٤ أسابيع من الآن.



واختتم تصريحه على صفحته الرسمية على الفيس بوك قائًلا: نرجو عدم مخاطبتنا بشان "الماتشينج" وما شابه حتى هذا التوقيت حتى يتم دراسة الموضوع من كل جوانبه.

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى رسالة حديثة لطلاب الدبلومة الأمريكية.