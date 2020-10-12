وزير التعليم يوجه رسالة جديدة لطلاب الدبلومة الأمريكية
الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 12:44 م
ريم محمود
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وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى رسالة حديثة لطلاب الدبلومة الأمريكية.
وقال: «نرجو من اولياء امور الدبلومة الأمريكية تفهم ان الدولة حاولت ما تستطيع مساعدة الطلاب للالتحاق بالجامعات هذا العام في ظل ظروف الجائحة».
وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: سوف ندرس بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي "مستقبل هذه الامتحانات وضوابطها" للطلاب الأصغر سنا ونعلنها بعد ٤ أسابيع من الآن.
واختتم تصريحه على صفحته الرسمية على الفيس بوك قائًلا: نرجو عدم مخاطبتنا بشان "الماتشينج" وما شابه حتى هذا التوقيت حتى يتم دراسة الموضوع من كل جوانبه.