وزير التعليم يوجه رسالة جديدة لطلاب الدبلومة الأمريكية

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 12:44 م
بوابة الفجر
ريم محمود
Advertisements

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى رسالة حديثة لطلاب الدبلومة الأمريكية.

وقال: «نرجو من اولياء امور الدبلومة الأمريكية تفهم ان الدولة حاولت ما تستطيع مساعدة الطلاب للالتحاق بالجامعات هذا العام في ظل ظروف الجائحة».

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: سوف ندرس بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي "مستقبل هذه الامتحانات وضوابطها" للطلاب الأصغر سنا ونعلنها بعد ٤ أسابيع من الآن.

واختتم تصريحه على صفحته الرسمية على الفيس بوك قائًلا: نرجو عدم مخاطبتنا بشان "الماتشينج" وما شابه حتى هذا التوقيت حتى يتم دراسة الموضوع من كل جوانبه.

أخبار تهمك

بلاغ ضد مرتضى منصور لتطاوله على وزير الشباب والرياضة

منذ حوالي 8 ساعات

شوبير يشيد بأداء الأهلي أمام بيراميدز ويُثني على موسيماني

منذ أقل من ساعتين

الجونة يحدد 2 مليون دولار لبيع نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يكشف حقيقة إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

منذ يوم

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

بعد ضم بانون.. الأهلي يحسم صفقة أجنبية أخرى

منذ حوالي 12 ساعة

بسبب الأهلي.. خلاف قوي بين أحمد فتحي وبيراميدز

منذ يوم

مصطفى فتحي يفاجئ الزمالك بطلب غريب

منذ ساعة و 8 دقيقة

"لا مصالحة مع من أراد هدم مصر".. رسائل نارية لـ السيسي لدول الشر

منذ يوم

عاجل- الشناوي ينتظم في مران الأهلي ويعلن جاهزيته لمواجهة الوداد المغربي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

فرمان نهائي.. الأهلي يستقر على رحيل نجمه

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. العثور على جسم غريب بمحكمة شمال الجيزة (فيديو)

منذ ساعتين و 27 دقيقة

شوبير يكشف أخر مفاوضات الأهلي مع سيرينو

منذ ساعتين و 7 دقيقة

مستشار الرئيس: هذا هو توقيت زيادة سرعة الانترنت في مصر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- قناة الأهلي تعلن جاهزية محمود كهربا لمواجهة الوداد المغربي

منذ أقل من نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:47 م

عاجل- قناة الأهلي تعلن جاهزية محمود كهربا لمواجهة الوداد المغربي

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

08:36 ص

عاجل- الشناوي ينتظم في مران الأهلي ويعلن جاهزيته لمواجهة الوداد المغربي

10:33 ص

مصطفى فتحي يفاجئ الزمالك بطلب غريب

12:02 م

مستشار الرئيس: هذا هو توقيت زيادة سرعة الانترنت في مصر

08:23 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»