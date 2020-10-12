أحلام تحتفل بمرور ربع قرن على ألبومها الغنائي الأول "أحبك موت"

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حرصت الفنانة الإمراتية أحلام، على الاحتفال بمرور 25 عامًا على طرح أول ألبوماتها الغنائية الذي حمل عنوان"أحبك موت" ،موجهة الشكر لأسرتها وزوجها على دعمها المستمر لها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع "تويتر".



كتبت أحلام تغريدة جديدة قالت فيها :" حدث في مثل هذا اليوم صدور أول ألبوم غنائي 12/ 10/ 1995 واليوم ولله الحمد أكمل 25 سنة و يوبيل فضي أشكر الله أولًا".



وتابعت أحلام قائلة:"ثم الشكر لبلادي الإمارات Flag of United Arab Emirates على دعمها لمسيرتي، ومن ثم لأهلي وزوجي ودعمه المستمر لي كل من دعمني وشجعني من شعراء وملحنين وموسيقيين، وجمهور آمن بموهبتي، أحلام، أحبك موت".



وفي سياق آخر، طرحت أحلام مؤخرًا أغنية جديدة لها تحمل اسم "أنا مدري عن الناس"، وهي من كلمات بدر بن عبدالمحسن، وألحان الموسيقار طلال، توزيع يحيى الموجي، وإشراف عام خالد أبو منذر، ومكساج جاسم محمد.



