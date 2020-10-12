بقيمة 247 مليون .. نائب محافظ المنيا يتابع الأعمال النهائية لمستشفى سمالوط النموذجي (صور )

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 12:43 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسى - هناء البشيرى
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تابع محمد محمود ابوزيد نائب محافظ المنيا، الأعمال النهائية والتجهيزات الخاصة بمستشفى سمالوط النموذجي، بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد للمستشفى، بحضور متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، "وهم هيام فاروق ومحمد حسان "، وذلك للوقوف على اللمسات النهائية وتلافي كافة الملاحظات البسيطة، تمهيدا لتشغيلها رسميًا ودخولها الخدمة قريبا، للمساهمة في الارتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة لأهالي المحافظة.

تفقد نائب المحافظ، كافة أقسام المستشفى، مؤكدا أن المستشفى ستكون بمثابة إضافة قوية لمنظومة الصحة بالمحافظة وستتيح توفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين موضحا أن المستشفى تم تزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية لتحسين ورفع كفاءة الخدمة الصحية في كافة القطاعات الطبية المقدمة للمواطنين والتي تأتى في مقدمة اهتمامات الدولة، من خلال تطبيق أفضل المعايير في أداء الخدمات للمواطنين.

وتضم مستشفى سمالوط النموذجي، 5 مبان، بمساحة إجمالية تصل الي 9630 مترا مربعا، ويصل إجمالي تكلفة المشروع 247 مليونا و787 ألف جنيه، كما تم خلال العام المالي 2019- 2020 تخصيص مبلغ 70 مليون جنيه للمباني والتجهيزات الطبية الخاصة بالمستشفى. وستخدم 733 ألف نسمة من أهالي المحافظة، بالإضافة إلي تخفيف العبء عن المستشفيات المركزية بالمحافظة، والمستشفى عبارة عن طابق ارضى وأربعة طوابق علوية.
بقيمة 247 مليون .. نائب محافظ المنيا يتابع الأعمال النهائية لمستشفى سمالوط النموذجي (صور )
بقيمة 247 مليون .. نائب محافظ المنيا يتابع الأعمال النهائية لمستشفى سمالوط النموذجي (صور )
بقيمة 247 مليون .. نائب محافظ المنيا يتابع الأعمال النهائية لمستشفى سمالوط النموذجي (صور )
بقيمة 247 مليون .. نائب محافظ المنيا يتابع الأعمال النهائية لمستشفى سمالوط النموذجي (صور )
بقيمة 247 مليون .. نائب محافظ المنيا يتابع الأعمال النهائية لمستشفى سمالوط النموذجي (صور )
بقيمة 247 مليون .. نائب محافظ المنيا يتابع الأعمال النهائية لمستشفى سمالوط النموذجي (صور )
بقيمة 247 مليون .. نائب محافظ المنيا يتابع الأعمال النهائية لمستشفى سمالوط النموذجي (صور )
بقيمة 247 مليون .. نائب محافظ المنيا يتابع الأعمال النهائية لمستشفى سمالوط النموذجي (صور )
بقيمة 247 مليون .. نائب محافظ المنيا يتابع الأعمال النهائية لمستشفى سمالوط النموذجي (صور )
بقيمة 247 مليون .. نائب محافظ المنيا يتابع الأعمال النهائية لمستشفى سمالوط النموذجي (صور )

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