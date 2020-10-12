ملك قورة تبرز أنوثتها بإطلالة أنيقة عبر "إنستجرام"

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 12:43 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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تحرص الفنانة الشابة ملك قورة التفاعل الدائم مع محبيها بنشر صور وفيديوهات من حياتها اليومية والفنية.

ونشرت ملك ممذ قليل مجموعة صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت ملك بالصور بإطلالة جذابة مرتدية فستان قصير أصفر في أبيض ونسقت معه شنطة كروس باللون الأصفر ، ولم تتكلف في وضع الإكسسوارات واكتفت بإرتداء حلق أصفر ، ولم تعلق على الصورة بشئ.

والجدير بالذكر أن ملك قورة شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "جمع سالم"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ إيمان الحداد، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد ناير، بطولة دلال عبدالعزيز، محمد علاء، ميدو عادل، هاجر الشرنوبي، ملك قورة، محمد شاهين، عادل عبدالرازق، أحمد صيام، سلوى خطاب، أيمن عزب، سامح السريطي.

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