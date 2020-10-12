بالأبيض.. درة تتألق في أحدث ظهور لها من عطلتها الصيفية

Advertisements



شاركت الفنانة درة، جمهورها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"..



وظهرت درة بالصورة على مركب شراعي وسط البحر، وارتدت سويت شيرت باللون الأبيض ، ووضعت ميكب هادئ يبرز جمالها وتركت شعرها منسدلا على كتفها ، وعلقت على الصورة قائله:"صباح الخير يا دنيا".



وكانت أحدث أعمال درة السينمائية فيلم "يوم وليلة"، للمخرج أيمن مكرم، وتأليف يحيى فكرى، من بطولة خالد النبوي وأحمد الفيشاوى وحنان مطاوع وخالد سرحان، ومحمد عادل، وآخرين.



ودارت أحداثه حول أحد أمناء الشرطة، الذي يتولى البحث في بعض القضايا الاجتماعية، وخاصة تلك القضايا التي تتعلق بأزمات الفقراء داخل مولد السيدة، والمشاكل التي يتعرضون له