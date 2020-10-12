"روتانا" تشوق الجمهور ببوستر دعائي لألبوم تامر حسني الجديد

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 12:37 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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روتانا تشوق الجمهور ببوستر دعائي لألبوم تامر حسني الجديد
شوقت شركة"روتانا" للصوتيات والمرئيات جمهور النجم تامر حسني، بطرحها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بوستر دعائي لألبوم"خليك فولاذي" واكتفت بكتابة كلمة "قريبًا".

ومن المقرر أن تطرح الشركة خلال أيام البوستر الرسمي للألبوم استعدادًا لطرحه

جدير بالذكر أن
الفنان تامر حسني، انتهى منذ أيام من وضع اللمسات النهائية على ألبومه الغنائي الجديد "خليك فولاذي" والانتهاء من كافة تفاصيله استعدادًا للطرح خلال أيام..

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