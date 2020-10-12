رئيس طاجيكستان يفوز بولاية رئاسية خامسة

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 12:36 م
رئيس طاجيكستان
رئيس طاجيكستان
وكالات
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فاز إمام علي رحمون الرئيس الحالي لطاجكستان في الانتخابات الرئاسية، وحصل على 90.92% من أصوات الناخبين.

 

وأفاد بختيار خودورزودة، رئيس اللجنة المركزية للانتخابات في طاجكستان، بفوز إمام علي رحمون وحصوله على 90.92٪ من الأصوات في الانتخابات الرئاسية.

 

وقد أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، أن نسبة المشاركة بلغت 85.39٪.

 

ويذكر أن هذه هي الولاية الخامسة التي يفوز بها صاحب أطول فترة رئاسية بين قادة دول الاتحاد السوفيتي السابق، إذا تولى رئاسة البلاد لأول مرة عام 1992.

 

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