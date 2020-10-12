الدوري البرازيلي.. إنتر ناسيونال يفوزعلى باراناينسي بثنائية

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 12:34 م
بوابة الفجر
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حقق فريق إنتر ناسيونال الفوز على نظيره أتلتيكو باراناينسي فجر اليوم، الإثنين بهدفين مقابل هدف وحيد، في إطار مباريات الجولةة 15 من الدوري البرازيلي لكرة القدم.

وتقدم إنتر ناسيونال في الدقيقة السابعة عن طريق تياجو جالاردو، قبل أن يضيف زميله أبيل هيرنانديز الهدف الثاني في الدقيقة 36.

وفي الدقيقة 42 سجل ريناتو كايزر هدف باراناينسي الوحيد.

ورفع إنتر ناسيونال رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف المتصدر أتلتيكو مينيرو، فيما تجمد رصيد باراناينسي عند 15 نقطة في المركز السادس عشر.

وفي مباراة أخرى ضمن منافسات المرحلة ذاتها، فاز سيارا على كورنثيانز 2 / 1.

وتقدم كورنثيانز عن طريق ليو ناتيل في الدقيقة 15، قبل ان يدرك سيارا التعادل عن طريق جيل مدافع كورنثيانز الذي سجل هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 34.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل فيرناندو سوبرال هدف الفوز لسيارا من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة طرد إدواردو لاعب سيارا في الدقيقة 62، كما تعرض كاسيو راموس لاعب كورنثيانز للمصير ذاته في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع سيارا رصيده إلى 18 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد كورنثيانز عند 15 نقطة في المركز الخامس عشر.

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