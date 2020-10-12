موسيماني يتراجع ويقرر منح لاعبي الأهلي راحة من التدريبات اليوم

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 12:31 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني منح لاعبي الفريق الأحمر راحة من التدريبات اليوم الاثنين.


وكان من المقرر أن يخوض الفريق الأحمر تدريباته صباح اليوم الاثنين على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة قبل أن يتراجع موسيماني عن قراره مفضلا منح لاعبيه راحة من المران وأخذ فرصة لالتقاط الأنفاس بعدما خاض الأهلي عدة مباريات في فترة زمنية قصية.


وتطير بعثة الأهلي إلى المغرب عصر غد الثلاثاء على متن طائرة خاصة استعدادًا لمواجهة فريق الوداد المقرر لها يوم السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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