آخر أسبوع.. نسب الشفاء من كورونا بمصر "في العلالي"

Advertisements

شهدت نسب الشفاء من فيروس كورونا في مصر خلال الأسبوع الأخير، ارتفاع بشكل ملحوظ، في ظل استقرار عدد الحالات المسجلة بالبلاد، وكذلك ارتفاع عدد الحالات التي خرجت من المستشفيات خلال هذا الأسبوع، فنتج عن ذلك ارتفاع نسب الشفاء.



يذكر أنه في نهاية 2019 وبداية 2020، ظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه.



وتعمل وزارة الصحة والسكان خلال الفترة الحالية على المشاركة في تجارب من أجل الوصول إلى لقاح يقضي على وباء كورونا التاجي المستجد "كوفيد-١٩" الذي انتشر في مختلف دول العالم خلال الأشهر الأخيرة.



وفيما يلي يقدم "الفجر" تسلسلا زمنيا يكشف عن ارتفاع نسب الشفاء من فيروس كورونا التاجي المستجد في مصر خلال الأسبوع الأخير:



- في 5 أكتوبر كشفت وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع نسب المتعافين من كورونا في مختلف مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية إلى 93.8 % بعد تسجيل 97355 حالة شفاء من فيروس كورونا.



- 7 أكتوبر كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدل الشفاء بمستشفيات العزل علي مستوى الجمهورية إلى 93.7 % بعد تسجيل 97449 حالة شفاء.



- في 8 أكتوبر كشفت بيانات وزارة الصحة عن استقرار نسب الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل على مستوى الجمهورية إلى 93.7% بعد تسجيل 97492 حالة شفاء بالجمهورية من كورونا.



- أمس الأحد، كشفت بيانات وزارة الصحة عن بلوغ نسبة التعافى من فيروس كورونا فى مستشفيات العزل لـ93.5% بعد تسجيل 97643 حالة تعافى بالجمهورية.



- في الساعات الأخيرة، كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان، عن أن نسب المتعافين من كورونا بمستشفيات العزل على مستوى الجمهورية بلغت 93.4 %، بعد تسجيل 97688 حالة تعافي بالجمهورية.



يذكر أن إجمالي عدد حالات كورونا المسجلة في البلاد حتى مساء أمس الأحد، بلغت 104516 حالة من ضمنهم 97688 حالة تم شفاؤها، و6052 حالة وفاة.





