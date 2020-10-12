رئيس صناعة النواب يحذر من بيع الأدوية المغشوشة عبر مواقع التواصل

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 12:24 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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حذرت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس فرج عامر، اليوم الإثنين، من خطورة استمرار وتفشي ظاهرة الترويج للأدوية المغشوشة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر بعض القنوات الفضائية إضافة إلى وجود صيدليات على الأرصفة تبيع بعض الأدوية دون رقيب.

وقال المهندس محمد فرج عامر فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إنه سبق وحذرت اللجنة من هذه الظاهرة الخطيرة التي تضرب صناعات الدواء المصرى فى مقتل خاصة مع تفشي ظاهرة بيع الأدوية المستوردة عبر صيدليات السوشيال ميديا وبعض القنوات الفضائية.

وطالب عامر الحكومة بتطبيق القانون بكل حسم وقوة على جميع المخالفين للقضاء على هذه الظواهر السلبية، خاصة أن مجلس النواب أصدر قانون رقم 6 لسنة 2017 مخصص بيع الأدوية المغشوشة عن طريق السوشيال ميديا، مضيفًا: كما تشكلت لجنة تتكون من وزارات التموين والداخلية والعدل والصحة ونقابات الإعلاميين والصيادلة والأطباء وحماية المستهلك تختص بإصدار موافقة على نشر الإعلانات الا ان ذلك الامر لا يتم تطبيقه على ارض الواقع

وأكد النائب أن مواجهة هذه الظواهر لا يحتاج إلى أى تشريعات جديدة وإنما تطبيق القوانين الحالية، خاصة أن بها عقوبات رادعة فهى لا تقل عن شهر حبس وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، لافتا إلى أن العقوبة للمعلن والمكان المعلن فيه وإذا ثبت أن المنتج يتسبب بضرر للإنسان أو للحيوان فتصل الغرامة لـ500 ألف والحبس بحد أقصى 7 سنوات.


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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 45 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97688 حالة حتى اليوم.


وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 129 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 104516 حالة من ضمنهم 97688 حالة تم شفاؤها، و6052 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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