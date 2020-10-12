تامر حسني يساند مؤمن زكريا بأغنية جديدة



في سياق آخر استقر مسئولو الاتحاد الأفريقى لكرة القدم على تنظيم تكريم خاص لمؤمن زكريا لاعب الأهلي، على هامش المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا، فى لفتة طبيبة من الكاف لدعم اللاعب فى أزمته الصحية وتحفيزه على الخروج منها في أسرع وقت.





انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي أغنية جديدة للنجم تامر حسني تحمل عنوان"مش لوحدك" وتم طرحها لدعم لاعب النادي الأهلي مؤمن زكريا بعد أزمته الصحية الحالية، حيث يعانى من مرض تسبب فى إبعاده عن كرة القدم.و تقول كلماتها:"مش لوحدك تبقى في قلب غيرك، سايب علامة، وأنت سيبت حاجات كتيرة، دمع وفرح وابتسامة ذكريات مبتتنسيش واللي أكتر جاي يامه كلنا بنستنى يوم، يوم ما ترجع بالسلامة، كل واحد فينا مؤمن إنك أقوى ما في الحكاية، صورتك بتكلمنا ديمًا حتى وأنت بعيد معانا، لو جيه يوم ووقعت لازم ترجع أقوى من البداية، زي ما يامه هتفنا اسمك انهارده ليك غنانا".