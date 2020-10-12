بالتعاون مع نجوم عرب.. نيللي كريم تخوض تجربة سينمائية جديدة

سعد النجمة نيللي كريم لخوض أولى تجاربها في السينما الإماراتية من خلال فيلم "الثلاثاء 12".

وتشارك نيللي في بطولة الفيلم إلى جانب النجم السوري باسم ياخور وعمر ميقاتي وبديع أبوشقرا وستيفاني عطا لله وجويا جبور وبيير سمعان ونور إيهاب وكارول عبود.

تدور أحداث الفيلم، الذي يجري تصويره في دبي، حول قصة مدهشة عن بلوغ ثلاث فتيات سن الرشد (أمل رياضية، سلمى عازفة بيانو، ونور راقصة) يكافحن مع والديهن لتحقيق أحلامهن على الرغم من الاختلافات الاجتماعية.

وجميع أبطال العمل سيواجهون معضلات وتحديات لا يمكن تجنبها.

الفيلم من إخراج التونسي مجدي سميري ويشهد ميلاد المنتجة الشابة سهام الخزوز، التي تحاول أن تقدم مع شركة I see media رؤية جديدة للشباب الجديد في الإمارات.