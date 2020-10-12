بالتعاون مع نجوم عرب.. نيللي كريم تخوض تجربة سينمائية جديدة

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 12:23 م
بوابة الفجر
Advertisements

سعد النجمة نيللي كريم لخوض أولى تجاربها في السينما الإماراتية من خلال فيلم "الثلاثاء 12".

وتشارك نيللي في بطولة الفيلم إلى جانب النجم السوري باسم ياخور وعمر ميقاتي وبديع أبوشقرا وستيفاني عطا لله وجويا جبور وبيير سمعان ونور إيهاب وكارول عبود.

تدور أحداث الفيلم، الذي يجري تصويره في دبي، حول قصة مدهشة عن بلوغ ثلاث فتيات سن الرشد (أمل رياضية، سلمى عازفة بيانو، ونور راقصة) يكافحن مع والديهن لتحقيق أحلامهن على الرغم من الاختلافات الاجتماعية.

وجميع أبطال العمل سيواجهون معضلات وتحديات لا يمكن تجنبها.

الفيلم من إخراج التونسي مجدي سميري ويشهد ميلاد المنتجة الشابة سهام الخزوز، التي تحاول أن تقدم مع شركة I see media  رؤية جديدة للشباب الجديد في الإمارات.

أخبار تهمك

الجونة يحدد 2 مليون دولار لبيع نجم الفريق

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. العثور على جسم غريب بمحكمة شمال الجيزة (فيديو)

منذ ساعتين و 5 دقيقة

بسبب الأهلي.. خلاف قوي بين أحمد فتحي وبيراميدز

منذ يوم

مستشار الرئيس: هذا هو توقيت زيادة سرعة الانترنت في مصر

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يكشف أخر مفاوضات الأهلي مع سيرينو

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك يكشف حقيقة إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يشيد بأداء الأهلي أمام بيراميدز ويُثني على موسيماني

منذ ساعة و 17 دقيقة

فرمان نهائي.. الأهلي يستقر على رحيل نجمه

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل- الشناوي ينتظم في مران الأهلي ويعلن جاهزيته لمواجهة الوداد المغربي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

بيراميدز يتخذ أول خطوة رسمية للتعاقد مع نجم المقاصة

منذ حوالي 3 ساعات

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

منذ يوم

"لا مصالحة مع من أراد هدم مصر".. رسائل نارية لـ السيسي لدول الشر

منذ يوم

بلاغ ضد مرتضى منصور لتطاوله على وزير الشباب والرياضة

منذ حوالي 8 ساعات

بعد ضم بانون.. الأهلي يحسم صفقة أجنبية أخرى

منذ حوالي 12 ساعة

مصطفى فتحي يفاجئ الزمالك بطلب غريب

منذ ساعة الا ربع

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:36 ص

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن الشخصية التي كانت ستتولى حكم مصر بعد 2011 (فيديو)

عاجل- الشناوي ينتظم في مران الأهلي ويعلن جاهزيته لمواجهة الوداد المغربي

10:33 ص

مصطفى فتحي يفاجئ الزمالك بطلب غريب

12:02 م

شوبير يشيد بأداء الأهلي أمام بيراميدز ويُثني على موسيماني

11:31 ص

مستشار الرئيس: هذا هو توقيت زيادة سرعة الانترنت في مصر

08:23 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»