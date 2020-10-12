عاجل.. الإتحاد العربي يقرر إستئناف بطولة كأس محمد السادس

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 12:19 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أعلن الإتحاد العربي لكرة القدم اليوم الإثنين أنه سوف يستأنف منافسات بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.


حيث وصلت المنافسات إلى الدور نصف النهائي ويتواجد أربعة فرق في هذا الدور وهم الشباب السعودي ومواطنه إتحاد جدة والإسماعيلي والرجاء المغربي.


وعلم الفجر الرياضي أن الإتحاد العربي قرر أن تختار الأندية المواعيد الخاصة بمبارياتها وفق المنافسات وجدول المباريات التي تخوضها في المسابقات الأخرى.

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