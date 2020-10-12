رابط تحديث بيانات العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة بالخطوات كاملة عبر موقع وزارة القوى العاملة

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 12:16 م
العمالة الغير منتظمة
العمالة الغير منتظمة
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رابط تحديث بيانات العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة بالخطوات كاملة عبر موقع وزارة القوى العاملة

رابط تحديث بيانات منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة والتي أعلن عنها شخصياً على الهواء مباشرتاً السيد الرئيس” عبد الفتاح السيسي” نظراً لظروف المواطنين في ظل وجود أزمة كورونا المستجد التي أصبحت تشكل عبء كبير على أصحاب العمالة الغير منتظمة الذين كانوا يخرجون من منازلهم من مطلع الصباح ويعودون اخر الليل من أجل الحصول على قوت يومهم والرزق الحال لإطعام الأسرة لكي لا يمدون يديهم لأي شخص ولكن ما حدث خلال الأشهر الماضية وتوقف أعمالهم كان غذب عنهم. 

وكانت ظروف طارئة وهذا ما جعل وزارة القوى العاملة تعرض الأمر على مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية من أجل تخصيص منحة للعمالة الغير منتظمة لحين تحسن أوضاع البلد وعودة الأمور  لطبيعتها، أعلنت وزارة القوى العاملة منذ عدة أيام عند البدء في تحديث بينات العمالة الغير منتظمة من أجل الحصول على الدفعة الرابعة لشهر أكتوبر الجاري 2020 وفيق التقرير التالي سوف  نوضح لكم الخطوات.

رابط تحديث بيانات العمالة الغير منتظمة
- لتحديث البيانات للاستفادة من الثلاثة الدفعات الجدد عليكم الضغط على هذا الرابط وزارة القوى العاملة.
- إدخال الرقم القومي.
- رقم المحمول.
- أسم الأبناء.
- اسم الزوج- الزوجة.
- تاريخ الميلاد.
- ثم إدخال باقي البيانات المطلوبة.
- الضغط على إرسال.
- يتم ظهور قم الطلب.
- يجب حفظه جيداً من أجل الاستعلام مجدداً عن حالة الطلب المقدم.

موعد صرف منحة 500 جنيه
يرجى العلم أن دفعة منحة 500 جنيه للعمالة الغير منتظمة لن يتم صرفها إلا بعد الأنتهاء من عملية تحديث البيانات لجميع المستفيدين وفور الإنتهاء تعلن وزارة القوى العاملة عن الموعد الرسمي للصرف، كما تتيح الوزارة الرقم التالي 19468 حالة أي استفسار أو شكوى.

رابط تحديث بيانات العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة بالخطوات كاملة عبر موقع وزارة القوى العاملة

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