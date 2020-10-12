وكيل "عربية" البرلمان يرحب بوقف إطلاق النار ‏بين أرمينيا وأذربيجان

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رحب النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، ‏بالتوصل إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية بين كل من أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا الاتحادية.



وطالب "أباظة" من الطرفين إلى الالتزام به والامتناع عن خرقه تحقيقًا للسلام وللأهداف الإنسانية المأمولة ولوقف سلسال الدم بين الجانبين، مؤكدا أهمية قيام الجانبين بالعودة إلى طاولة المُفاوضات وصولًا إلى تسوية مستدامة للنزاع وفقًا لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة وفي إطار الجهود التي تبذلها مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.



وأعرب وكيل لجنة الشؤون العربية، عن أمله فى أن تلتزم أرمينيا وأذربيجان بما تم التوصل إليه من أجل حقن دماء الأبرياء والتوصل إلى حلول سلمية للنزاع بين الجانبين، مطالبا من المجتمع الدولي خاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن دعم ومساندة هذا الاتفاق بين الجانبين.







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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 45 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97688 حالة حتى اليوم.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 129 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.



وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 104516 حالة من ضمنهم 97688 حالة تم شفاؤها، و6052 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.