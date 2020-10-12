تحرير 3638 مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 12:17 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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واصلت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عن ضبط (3638) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (1844) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (75) مخالفة السير بدون تراخيص، (4) دراجات نارية مخالفة، (16) مخالفة شروط الترخيص.
(25) مخالفة موقف عشوائى.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

وجاء ذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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