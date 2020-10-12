صناعة الدواء: تصدير الدواء المصري سيكون بمثابة قناة سويس جديدة (فيديو)

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 12:16 م
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محفوظ رمزي، رئيس غرفة صناعة الدواء بالغرفة التجارية، إن ازمة كورونا أثبتت أن الأمن الدوائي هو رقم 1 في أي دولة، مشيرا إلى أن الأدوية في مصر متوفرة، حيث تعتبر مصر من الدول القليلة التي استطاعت توفير كل الأدوية الخاصة بكورونا في وقت قصير جدا.


وأشار "رمزي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، إلى أن مصر من أوائل الدول التي أنشأت مصانع أدوية في الشرق الأوسط، لافتا إلى أن كفاءة الدواء المصري لا تقل عن المستورد نهائي، مؤكدا أن أفضل صناعة في في مصر هى صناعة الدواء حيث أنها متقدمة جدا.

وأضاف رئيس غرفة صناعة الدواء بالغرفة التجارية، أن مصر لديها نحو 150 مصنع، وأكثر من 20 ألف دواء مسجل، منوها بأن أرخص دواء في العالم هو الدواء المصري، ورخص الدواء ليس له علاقة بالكفاءة، مقترحا إنشاء مؤسسة عربية أفريقية تستهدف تسجيل الأدوية، مستطردا: "تناول الدواء المستورد يعتبر عقدة الخواجة".

ولفت إلى أنه يجب تعديل ورفع بعض أسعار الأدوية، معتبرا أنه لو تم تصدير الدواء المصري سيكون بمثابة قناة سويس جديدة لمصر، مؤكدا أن الدواء المصري ذو كفاءة عالية.

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