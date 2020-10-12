مصطفى فتحي يفاجئ الزمالك بطلب غريب

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 12:02 م
مصطفى فتحى
مصطفى فتحى
علي خلاف
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يبحث مصطفى فتحى، جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، عن عروض محلية وخارجية للرحيل عن صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


رحيل مصطفى فتحي عن الزمالك
وتحدث مصطفى فتحي لجهاز الكرة بالنادي الأبيض، عن أزمته داخل الفريق تتمثل فى عدم مشاركته بصفة مستمرة وبشكل أساسى وهو ما يجعل هناك صعوبة فى استعادته لجاهزيته الفنية والبدنية.


من جانبه فوض مصطفى فتحى، وكيل أعماله، بشكل رسمى بالبحث عن عرض مناسب له للرحيل سواء داخل أو خارج مصر على سبيل الإعارة.


وشارك مصطفى فتحى مع الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك هذا الموسم في 19 لقاء محليا وقاريا.

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