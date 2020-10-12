التحفظ على 11 طن نفايات خطرة قبل تهريبها من ميناء الإسكندرية

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 11:57 ص
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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قررت نيابة ميناء الإسكندرية، اليوم الأثنين، بالتحفظ علي 11 طن نفايات خطرة قبل تهريبها داخل البلاد عبر ميناء الإسكندرية البحرى، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وضبط وإحضار أوراق الشحنة والمسئولين عنها.
 
تلقي مدير أمن ميناء الإسكندرية، إخطار من ضباط إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى، يفيد بورود معلومات سرية بقيام إحدى الشركات كائنة بمنطقة النزهة بالقاهرة باستيراد رسالة من إحدى الدول الأجنبية داخل حاوية مشمولها المستندى عبارة عن مادة "السيلكون"، المحظورة، وتشكل خطورة على البيئة ومخالفة للإتفاقيات الدولية.
 
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم تشكيل لجنة لفحص مشمول الحاوية أسفرت أعمالها عن ضبط عدد 11 طن مجروش بلاستيك مستعمل وغير نظيف وغير منتظم الشكل بألوان مختلفة، والتى تعد من النفايات الخطرة المحظور دخولها للبلاد طبقًا للقانون دون الحصول على موافقة الجهات المختصة لاستخدامها فى أغراض صناعية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيقات.

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