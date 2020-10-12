محافظ الغربية: تلقينا 90 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء بـ637 مليون جنيه

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 11:57 ص
بوابة الفجر
أيمن يحيي
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أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة تلقت حتى اليوم 90 ألف و577 طلب تصالح بالمراكز التكنولوجية بإجمالي 637 مليون جنيهًا، مشيرًا إلى أن المحافظة وفرت كافة الإجراءات للتيسير علي المواطنين حيث تم مد العمل بالمراكز التكنولوجية على مدار الأسبوع وخلال أيام العطلات الرسمية كما تم فتح جميع الوحدات المحلية لاستقبال طلبات التصالح بالإضافة إلى تخصيص مدرستين بكل مركز ومدينة وحي لتلقي الطلبات بإجمالي 24 مدرسة، والتنسيق مع البنوك المصرية لتقديم قروض بنكية، وإعلان جميع الإرشادات بجميع وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية.

وناشد المحافظ بسرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح قبل ٣١ أكتوبر القادم، مؤكدًا أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لتوفيق الأوضاع لجميع المخالفين، خاصة بعد تخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء للمرة الثانية بنسبة وصلت إلى 65 % في بعض المناطق.

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