المحرصاوي يتفقد الدورة التدريبية لبنوك الأسئلة بكليات جامعة الأزهر

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 11:55 ص
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه كلٌّ من: الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، والدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب، والدكتور محمد الشربيني، عميد كلية العلوم، والدكتور خيري عبد الحميد، وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة زينب نبيل، وكيل كلية طب بنات الأزهر بالقاهرة سابقًا؛ الدورة التدريبية التي تنظمها الجامعة لتدريب وتأهيل أعضاء هيئة التدريس العاملين في الكنترولات على الجديد والحديث في مجال التحول الرقمي؛ من خلال التدريب على بنوك الأسئلة بمختلف كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.


وخلال الجولة أشاد رئيس الجامعة بتلك الجهود
المبذولة، التي من شأنها أن تجعل جامعة الأزهر في مصاف الجامعات المتطورة، مؤكدًا أن بداية التميز كانت في أن قطاع كليات الطب بجامعة الأزهر كان أول قطاع على مستوى الجامعات يقوم بتطبيق نظام الطب التكاملي، إضافة إلى ذلك فقد اختير عديد من أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب بجامعة الأزهر ليكونوا مدربين على تطبيق نظام الطب التكاملي بالمجلس الأعلى للجامعات.


جدير بالذكر أن قطاع الطب بجامعة الأزهر يعد من القطاعات المتميزة، خاصة أن كليات الطب بنين وبنات كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، إضافة إلى حصولهم على شهادة الاعتماد من هيئة التدريب الإلزامي للأطباء بوزارة الصحة.

يأتي ذلك  في إطار حرص جامعة الأزهر على النهوض والارتقاء  بالعملية التعليمية، ومسايرة التطور التكنولوجي الكبير واستثمار ذلك؛ بهدف تطبيقه على أرض الواقع في مختلف كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.

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