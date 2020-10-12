رئيس هيئة الاستثمار يبحث مع سفير البحرين سبل تعزيز الاستثمارات

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 11:52 ص
بوابة الفجر
الفجر
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التقى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالسفير هشام بن محمد الجودر، سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، وذلك لبحث أوجه التعاون لزيادة الاستثمارات البحرينية في مصر.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة أن مصر تعمل وفق خطوات جادة لتيسير وتهيئة مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى سعى هيئة الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات البحرينية إلى مصر من خلال تكثيف التواصل مع كبرى الشركات البحرينية المهتمة بالفرص الاستثمارية المتاحة في المجالات محل الاهتمام المشترك، مؤكدًا في ذات السياق أهمية وضع خطة عمل لمتابعة الشركات البحرينية المستثمرة في مصر، والتنسيق مع مجلس التنمية البحريني من أجل تعريف مجتمعات الأعمال بمملكة البحرين بآخر تطورات الاقتصاد المصري.

هذا وقد أشاد سفير مملكة البحرين بالعلاقات الوطيدة بين البلدين على المجالين السياسي والاقتصادي، مؤكدًا أهمية زيادة التعاون في المجالات كافة بما يلبي طموحات البلدين الشقيقين، كما أعرب عن ترحيبه بدعوة عدد من اهم المستثمرين بالبحرين لعقد لقاءات مع ممثلي هيئة الاستثمار لتنفيذ استثمارات جديدة.

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