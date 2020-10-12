شوبير يشيد بأداء الأهلي أمام بيراميدز ويُثني على موسيماني

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 11:31 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أشاد الإعلامي أحمد شوبير بالمستوى الكبير الذي ظهر عليه لاعبوا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي خلال مواجهة بيراميدز التي جمعت الفريقان يوم أمس لحساب مباريات الدوري المصري الممتاز وإنتهت بالتعادل السلبي.


وفي تصريحات إذاعية قال شوبير" الأهلي خاض مواجهة قوية بشرف ونزاهة ، الأمر الذي جعله يرد بقوة على أنباء إمكانية خسارة اللقاء لمنع الزمالك من خوض غمار دوري ابطال أفريقيا الموسم القادم".


وأضاف" اللقاء توفر على بعض النقاط الفارقة مثل إصابة كهربا وطرد عمرو السولية بالإضافة إلى إهدار ركلة جزاء عن طريق محمد مجدي أفشة".


وأنهى" برغم كل ما حدث الفريق لم يتأثر بل كان أفضل من بيراميدز في العديد من المناسبات ، ويُحسب لبيتسو موسيماني الحفاظ على شخصية النادي الأهلي خلال اللقاء".

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