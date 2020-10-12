تصريحات مثيرة من وكيل مروان محسن عن اللاعب وتوثيق عقده مع الأهلي

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 11:30 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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أطلق تامر النحاس وكيل أعمال مروان محسن مهاجم النادي الأهلي تصريحات مثيرة عن اللاعب وموعد توثيق عقده الجديد مع الأحمر.

وانتقد تامر النحاس طريقة تقييم بعض المحللين لأداء مروان محسن مع النادي الأهلي.

وقال النحاس خلال حواره لبرنامج الماتش: "مروان مهاجم مميز وتحدثنا في تجديد تعاقده مع الأهلي منذ فبراير المنقضي، والأحمر يقدر لاعبيه".

وعن رأي بعض المحللين في أداء مروان قال: "أعاتب عليهم كثيرا، بعضهم خرج عن الأدب خلال الحديث عنه عقب المباريات داخل الاستديوهات التحليلية".

وأفصح: "مروان ظهر بشكل جيد خلال المباراة الاخيرة، بشكل عام سجل 7 أهداف فيما سجل مصطفى محمد 9 أهداف، الفارق ليس كبير".

واختتم كلماته بنصيحة قدمها لمروان محسن قائلا : "بسبب الانتقادات الأخيرة نصحته بالتركيز بشكل أكبر داخل الصندوق وتوفير جهده للتسجيل، وقد كان بالفعل".

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