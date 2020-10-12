تعرف على موعد وصول بعثتي الأهلي والزمالك للمغرب استعدادا لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا
الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 11:28 ص
حسام مجدي
Advertisements
كشف أشرف إبراهيم سفير مصر في دولة المغرب عن موعد وصول بعثتي الزمالك والأهلي استعدادا لخوض منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا ضد الرجاء والوداد.
وأكد أشرف إبراهيم، أن ترتيبات استقبال الأهلي والزمالك وبيراميدز بدأت منذ فترة.
وقال أشرف خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش: "الأهلي والزمالك يصلان المغرب الثلاثاء في أوقات مختلفة بسبب استقلال كلا منهما طائرة خاصة".
وأكمل: "شرط دخول المغرب خضوع جميع الأفراد لمسحة كورونا بحد أقصى 72 ساعة".