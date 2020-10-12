تعرف على موعد وصول بعثتي الأهلي والزمالك للمغرب استعدادا لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا









كشف أشرف إبراهيم سفير مصر في دولة المغرب عن موعد وصول بعثتي الزمالك والأهلي استعدادا لخوض منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا ضد الرجاء والوداد.





وأكد أشرف إبراهيم، أن ترتيبات استقبال الأهلي والزمالك وبيراميدز بدأت منذ فترة.





وقال أشرف خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش: "الأهلي والزمالك يصلان المغرب الثلاثاء في أوقات مختلفة بسبب استقلال كلا منهما طائرة خاصة".



